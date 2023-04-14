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Купить недвижимость с видом на горы в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
42
4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 5 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 4 комнатыв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат 220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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