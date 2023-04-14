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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Дома
Купить дом с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория
Зеленика
23
Дом
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41 объект найдено
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Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 6 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат
295 м²
€ 920,000
Недвижимость в Черногории. Прекрасные виллы в окружении зелени и оливковых деревьев, располо…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
100 м²
€ 98,000
D5-1021. Дуплекс у моря в Баосичи Продается дуплекс у моря в Баосичи. Жилая площадь 10…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 4
€ 390,000
D9-1159. Продается великолепный дом с панорамным видом в Кумбор. Отличный солнечный дом, все…
Дом 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
294 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
D9-1155. Nice house with panoramic sea viewsFor sale a spacious, sunny house in Djenovici, t…
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
250 м²
Количество этажей 2
€ 390,000
D9-1158. Вилла на первой линии с панорамным видом на море. Продается двухэтажная вилла, расп…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 3
€ 620,000
D9-1156. Продается просторная вилла у моря в Бока БэйВилла с прекрасным видом на море в дере…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 190,000
D9-1149. Продается современный дом с видом на море в доме Дженовичи недалеко от пляжа недале…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
D2-099. Отличная вилла в Дженовичи, Ривьера Герцег Нови Красивая вилла с видом на залив, в 2…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
295 м²
€ 1,100,000
D2-162. Вилла с панорамным видом в курортной деревне КумборПорто Нови “ Единственный курорт …
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
370 м²
1/2 Этаж
€ 1,200,000
D2-1075. Великолепная вилла с бассейном и видом на море недалеко от Порто Нови Просторная ви…
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 370,000
D2-2042. Modern villa with sea view in BaosiciVilla for sale 150m from the sea, with a total…
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
323 м²
Цена по запросу
D2-573. Удивительная вилла на продажу в Дженовичи, ЧерногорияНовая вилла площадью 323 кв.м, …
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
287 м²
€ 2,190,000
A9-7777-4. Новая вилла в роскошном курорте с пристанью для яхт Новый проект Luxury & nbsp ра…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
522 м²
€ 9,845,000
A9-7777-5. Супер вилла с частным пляжем в роскошном курорте с пристанью для яхт Новый проект…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
D2-1096. Great house in Djenovici, 100 meters from the seaHouse for sale in Djenovici, under…
Дом 7 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
7 Количество комнат
324 м²
€ 300,000
Превосходное предложение! Вилла в Кумборе всего в 100 метрах от пляжа. Вилла площадью 324…
Дом 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
€ 323,650
Уникальный эксклюзивный курортный комплекс, класса люкс с яхтенной гаванью в посёлке Кумбор …
Дуплекс
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 275,000
Мини-отель с видом на море на Луштице, Жаница Продаётся недостроенный (грубые работы) мин…
Дом 5 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат
100 м²
€ 350,000
Просторный одноэтажный дом, в тихом, красивом местечке Баошичи на второй линии от моря, на у…
Дом 7 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
7 Количество комнат
174 м²
€ 360,000
Великолепный современный новый дом в пригороде Герцег Нови посёлке Баошичи. Двухэтажный д…
Дом 7 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
7 Количество комнат
380 м²
€ 315,000
Дом в маленьком рыболовецком посёлке Баошичи. Дом подключен к городской канализации, а так…
Дом 9 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
9 Количество комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Продается дом, состоящий из трёх квартир в Баошичи в районе Герцег-Нови. Площадь дома - 280 …
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Дом 12 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
100 м²
€ 570,000
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
197 м²
€ 450,000
Площадь 197 кв.м. Площадь участка 220 кв.м. Количество этажей 3 Спален 4 Санузлов: 3…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350м2; Площадь земельного участка: 750м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + 2 т…
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Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория
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