Купить дом с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

Дом 3 спальни Zelenika-Kuti, Черногория 4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2/2 Этаж

€ 340,000

D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…