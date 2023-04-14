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Купить дом в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
23
92 объекта найдено
Дом 3 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
150 м²
€ 340,000
На продажу дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине – Херцег Нови. Площадь дома со…
Дом 3 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
232 м²
€ 375,000
Полностью оборудованный дом в Дженовичи. Площадь дома составляет 232 м2 и состоит из двух…
Дом 9 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 9 спален
Зеленика, Черногория
193 м²
€ 230,000
Трехэтажный дом в Кути, Герцег-Нови. Площадь дома 193 м2, а площадь участка на котором вс…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
Продается вилла в Дженовичи с прекрасным видом на море, в поселке, расположенном в Герцег-Но…
Дом 5 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Домв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
200 м²
€ 250,000
3 недостроенных дома рядом с лучшими пляжами - Жанич и Мириште с мельчайшей галькой, пологим…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
NUM 5019 Продается вилла в Дженовичи с выдающимся видом на море, в поселке, расположенном…
Дом 3 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 235,000
D7-003. Уютный дом в Герцег-Новидля продажи дом в Зеленики. Дом сделан из хороших материалов…
Дом 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
200 м²
€ 455,000
На продажу предлагается большой дом в Кумборе, в муниципалитете города Херцег-Нови. Дом расп…
Вилла 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
Продается комплекс вилл с видом на Боко-Которский залив! Комплекс состоит из 12 двухэтажн…
Дом 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
200 м²
€ 455,000
NUM 4717 Большой дом предлагается для продажи в Кумборе, в муниципалитете Герцег-Нови. До…
Вилла 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
NUM 4819 Продается комплекс вилл с видом на Которский залив! Комплекс состоит из 12 двух…
Дом 8 комнатв Зеленика, Черногория
Дом 8 комнат
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат 210 м²
€ 225,000
Дом расположен в Зеленике, на ровном участке, в 2 км от моря Площадь дома: 210 м2, каждый э…
Дом 6 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 6 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат 295 м²
€ 920,000
Недвижимость в Черногории. Прекрасные виллы в окружении зелени и оливковых деревьев, располо…
Дом 2 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Продается вилла с видом на море, расположенная в тихой части Зеленики, недалеко от Герцег-Но…
Дом 3 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Дом 2 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
64 м²
€ 170,000
Продаётся дом в Херцег Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь участка, на…
Дом 3 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
114 м²
€ 350,000
Продается одноэтажный дом в Кумборе. Площадь дома 114м2, площадь двора 268м2, площадь участ…
Дом 2 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
64 м²
€ 170,000
NUM 4518 Продается дом в Герцег-Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь…
Дом 3 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
114 м²
€ 350,000
NUM 4751 Одноэтажный дом в Кумборе на продажу. Площадь дома составляет 114м2, площадь двора…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы 216м2, площадь двора 314м2,…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
NUM 4034 Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы составляет 216…
Вилла 8 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 8 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
8 ванных комнат 510 м²
€ 1,600,000
Продается многоуровневый жилой комплекс, состоящий из двух домов, расположенный на полуостро…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 ванных комнат 296 м²
€ 1,500,000
wp:paragraph Роскошная двухэтажная вилла площадью 296 м2, с панорамным видом на залив, все…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
7 ванных комнат 600 м²
€ 2,500,000
wp:paragraph Просторная вилла в непосредственной близости от моря в поселке Дженовичи, не …
Дом 6 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
152 м²
€ 180,000
NUM 2266 Продается трехэтажный дом в Герцег-Нови, Зеленика. Дом общей площадью 152 м2 распо…
Дом 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
60 м²
€ 172,000
NUM 2764 One-storey house for sale in Djenovici, Herceg Novi. The house with a total are…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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