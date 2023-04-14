Купить дуплекс с бассейном в Zelenika-Kuti, Черногория

Квартира 2 спальни Будва, Черногория 3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 7/8 Этаж

€ 288,569

A4-591. Двухкомнатная квартира с видом на море всего в 100 м от моря в БудвеПросторная стиль…