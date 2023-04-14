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Купить дуплекс с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

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1 объект найдено
Дуплексв Zelenika-Kuti, Черногория
Дуплекс
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 275,000
Мини-отель с видом на море на Луштице, Жаница Продаётся недостроенный (грубые работы) мин…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с бассейном
недорогая
элитное
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