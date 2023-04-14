Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Zelenika-Kuti
  5. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы в Zelenika-Kuti, Черногория

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Крашичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Крашичи, Черногория
102 м²
Цена по запросу
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
283 м²
€ 690,424
Продажа семейного дома в Доброте, Этот просторный дом утопает в зелени с красивым садом и ра…
Квартира 2 комнатыв Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат 84 м²
€ 155,400
Квартира с двумя спальнями в центре Бара - площадь квартиры 84 м2 - 400 метров от моря и наб…
Дом 6 комнатв Katun-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Katun-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 945,311
Думаете о том, где спокойно и уединенно провести время в гармонии с природой? У вас больш…
Дом 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 81,199
Продается дом площадью 168м2, состоит из трёх отдельных апартаментов (у каждого свой вход). …
Квартира 3 комнатыв Kamenovo, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kamenovo, Черногория
3 Количество комнат 109 м² 4/5 Этаж
€ 659,387
Апартамент с двумя спальнями, площадью 109м2, в новом роскошном кондо-отеле на первой берего…
Квартирав Община Колашин, Черногория
Квартира
Община Колашин, Черногория
481 м²
€ 1,589,469
Продается новое жилое здание в Тивате, состоящее из 8 квартир, идеально подходящих для арен…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4 Этаж
€ 226,930
Отличное предложение! Апартаменты с панорамным видом на море и Будву. Старый город находи…
Квартира 1 спальняв Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 85 м²
€ 127,500
Современные апартаменты с ограниченным видом на море для продажи, расположенные в недавно по…
Квартира 1 спальняв Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
40 м²
€ 95,000
Код объекта - 1.30.14.4643На продажу предлагаются Новые квартиры в современном жилом комплек…
Вилла 4 спальнив Черногория, Черногория
Вилла 4 спальни
Черногория, Черногория
340 м²
€ 550,000
Код объекта - 1.30.728.6673Вилла «Irini Santorini» расположена в курортном городке Близикуче…
Дом 4 спальнив Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
224 м² Количество этажей 1
€ 345,706
Недвижимость находится в небольшой и солнечной рыбацкой деревне Бигова, в небольшой бухте с …

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти