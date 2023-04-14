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Купить квартиру с бассейном в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
19
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2 объекта найдено
Квартирав Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Этаж
€ 555,000
Герцег-Нови, Портонови — Апартаменты в новом элитном комплексе на продажу Этот элитный посел…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 93 м²
€ 220,000
Эта двухкомнатная квартира площадью 93м² расположена на третьем, последнем, этаже современно…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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