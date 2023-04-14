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Купить квартиру с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
19
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80 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 61 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell!  I…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 400,000
A7-017. Дизайнерская квартира в Дженовичи, Герцег НовиПродается в Дженовичи Герцег Нови Прос…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
64 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
68 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/4 Этаж
€ 215,000
A7-009. 2 + 1 квартира в Дженовичидля продажи Просторная квартира в жилом комплексе "Голубая…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 160,000
A7-006. Квартира 2 + 1 возле Портоновидля продажи Просторная квартира в хорошем районе недал…
Квартира 3 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
А5-227. Люкс пентхаус на первой линии в Баосичи Продается роскошный пентхаус на первой линии…
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/4 Этаж
€ 165,000
А7-002. 1 + 1 квартира в БаосичиМы предлагаем на покупку роскошные апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 141,000
A9-532. Двухкомнатная квартира в Зеленике с видом на море Продается квартира в Зеленике с па…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 2 Этаж
€ 135,000
A2-184 . Two bedroom apartment with sea view in Baosici For sale apartment with two bedrooms…
Квартира 2 ванныхв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 ванных
Zelenika-Kuti, Черногория
2 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 97,000
A5-174. Two bedrooms apartment with sea view in BaosiciFor sale furnished apartmen…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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