Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория
Зеленика
19
Квартира
Очистить
80 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат
61 м²
2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell! I…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
4/4 Этаж
€ 400,000
A7-017. Дизайнерская квартира в Дженовичи, Герцег НовиПродается в Дженовичи Герцег Нови Прос…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
64 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
68 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
2/4 Этаж
€ 215,000
A7-009. 2 + 1 квартира в Дженовичидля продажи Просторная квартира в жилом комплексе "Голубая…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 160,000
A7-006. Квартира 2 + 1 возле Портоновидля продажи Просторная квартира в хорошем районе недал…
Квартира 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Цена по запросу
А5-227. Люкс пентхаус на первой линии в Баосичи Продается роскошный пентхаус на первой линии…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
1/4 Этаж
€ 165,000
А7-002. 1 + 1 квартира в БаосичиМы предлагаем на покупку роскошные апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 141,000
A9-532. Двухкомнатная квартира в Зеленике с видом на море Продается квартира в Зеленике с па…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2 Этаж
€ 135,000
A2-184 . Two bedroom apartment with sea view in Baosici For sale apartment with two bedrooms…
Квартира 2 ванных
Zelenika-Kuti, Черногория
2 ванных комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 97,000
A5-174. Two bedrooms apartment with sea view in BaosiciFor sale furnished apartmen…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты