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Квартиры с видом на горы в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
18
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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