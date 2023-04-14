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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Купить недвижимость в Zelenika-Kuti, Черногория
Зеленика
42
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249 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
NUM 5215 Продается двухкомнатная квартира в Дженовичи, недалеко от города Герцег Нови. Кв…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
46 м²
€ 100,000
На продажу предлагается квартира в городе Дженовичи, неподалёку от всемирно известного компл…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
Продается трехкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от города Херцег-Нови. Квартира имее…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/4 Этаж
€ 126,500
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
150 м²
€ 340,000
На продажу дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине – Херцег Нови. Площадь дома со…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
NUM 5197 Квартира на продажу в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и располо…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
Продается квартира в Херцег Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и расположена на 2 …
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
70 м²
€ 130,000
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
49 м²
€ 170,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе с дополнительной террасой на крыше. Потрясаю…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
49 м²
€ 125,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе с потрясающим видом на море. Площадь квартир…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
50 м²
€ 105,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе со своим двориком. Площадь квартиры 50 кв.м.…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
80 м²
€ 103,000
Продается двуспальная квартира в Кумборе. Общая площадь 80 кв.м. Есть вид на море . Две ко…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
66 м²
€ 170,000
NUM 5157 Продается двухкомнатная квартира с видом на море недалеко от Герцег-Нови. Кварти…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
66 м²
€ 170,000
Продается трехкомнатная квартира с видом на море недалеко от Херцег Нови. Квартира имеет пло…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
40 м²
€ 132,000
Продается двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Дженовичи. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
40 м²
€ 132,000
NUM 4826 Продается двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Дженовичи. Квартира р…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат
61 м²
2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell! I…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
45 м²
€ 115,000
NUM 5125 Квартиры на продажу в новом здании недалеко от Ченовичи. Апартаменты площадью от…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
45 м²
€ 115,000
Квартиры на продажу в новом доме недалеко от Дженовичи. Квартиры площадью от 45 до 49 м2 в 4…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
4/4 Этаж
€ 400,000
A7-017. Дизайнерская квартира в Дженовичи, Герцег НовиПродается в Дженовичи Герцег Нови Прос…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
€ 130,000
Продается квартира в Херцег-Нови, Дженовичи. Квартира имеет площадь 43 м2 и расположена на 1…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
40 м²
€ 117,000
NUM 5091 Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном здании в Кумборе. Квартир…
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Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория
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