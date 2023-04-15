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Realting.com
Черногория
Община Жабляк
Жабляк
Купить недвижимость с видом на горы в Жабляк, Черногория
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23 объекта найдено
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Дом 5 спален
Жабляк, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 148,000
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 130,000
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 160,000
This two-storey house has an area of 100 m2 and a land plot of 258 m2. The house is locat…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 148,000
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
Дом
Жабляк, Черногория
84 м²
€ 81,000
Небольшой дом в 3-х уровнях, 4+1, 84 м2 недалеко от Жабляка. Продается стильный и компактны…
Дом
Жабляк, Черногория
270 м²
€ 220,000
Комплекс из 3-х деревянных домов с 2-мя банями в Жабляке. Три дома построены на участке 878…
Дом
Жабляк, Черногория
210 м²
€ 205,000
Многоквартирный дом 210м2 в центре Жабляка Готовый арендный дом с 3 отдельными квартирами, …
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 250,000
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 50,000
Двухэтажный дом потрясающим видом на Дурмитор. Общая площадь дома 68м2, жилая площадь 45м…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 120,000
Новый каркасный комфортабельный дом в 2-х уровнях. Продается новый дом в стиле А-фрейм с …
Дом 6 спален
Жабляк, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
128 м²
€ 220,000
Дом в сказочной горной долине. Продается современный и уютный дом с 6 отдельными спальням…
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,000
Квартира в новостройке недалеко от центра Жабляка Квартира пустая, только после строитель…
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 127,800
Современная квартира с видом на горы в центре Жабляка. Продается качественная новая кварт…
Дом 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 110,000
Деревянный дом с сауной в Жабляке Продается большой деревянный дом открытой планировки 140 …
Дом 6 спален
Жабляк, Черногория
9 Количество комнат
3 ванных комнат
255 м²
€ 220,000
Новый дом 3 отдельных уровня в Жабляке. Продается новый дом в 3-х отдельных уровнях, которы…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 69,000
Продается 2-х этажный дом в живописном районе. Он находится всего в 3 км от центра Жабляка, …
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 69,000
Отличная квартира в самом центре Жабляка. Расположена квартира на третьем этаже. Окна вых…
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 70,000
Двухуровневая квартира в шикарной локации, по пути к Черному озеру. Площадь квартиры 51м2…
Дом 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 50,000
Двухэтажный, деревянный дом с видом на Дурмитор. Деревянный дом в 2 этажа, общей площадью…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 91,000
Двухэтажный деревянный в Жабляке. Дом площадью 132 м2, плюс просторная терраса. Участок 400…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
5 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 72,000
Двухэтажный дом в Жабляке. Дом общей площадью 116 м2, площадь первого этажа 58м2 вмес…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
5 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 2
€ 92,000
Двухэтажный дом в Жабляке. Двухэтажный дом площадью 84 м2, плюс терраса и балкон, что соста…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
Двухэтажный дом в Жабляке. Площадь дома 65 м2. Стены из блока с утеплением. Дом очень теп…
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