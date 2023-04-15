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Купить квартиру в Жабляк, Черногория

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10 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
1 Количество комнат 37 м²
€ 70,000
Однокомнатная квартира в самом центре Жябляка. Второй этаж шестиэтажного здания. Центральное…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 95,000
Новая квартира 64м2, 2+1 в центре Жабляка. Квартира с двумя спальнями, площадью 72м2 (ква…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 120,000
Новая квартира 82м2, 2+1 на мансардном этаже в центре Жабляка. Продаем квартиру с двумя с…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,000
Квартира в новостройке недалеко от центра Жабляка Квартира пустая, только после строитель…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 127,800
Современная квартира с видом на горы в центре Жабляка. Продается качественная новая кварт…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 60,000
Квартира под ремонт в центре Жабляка Продается перспективная квартира под ремонт в центре…
Квартира 1 спальняв Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 39,000
Небольшая квартира в центре Жабляка Общая площадь 27м2, 1+1, расположена на первом этаже …
Квартира 1 спальняв Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 69,000
Отличная квартира в самом центре Жабляка. Расположена квартира на третьем этаже. Окна вых…
Квартира 1 спальняв Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 70,000
Двухуровневая квартира в шикарной локации, по пути к Черному озеру. Площадь квартиры 51м2…
Квартира 10 спаленв Жабляк, Черногория
Квартира 10 спален
Жабляк, Черногория
10 ванных комнат 370 м²
€ 485,000
Spacious house with a restaurant for salein Zabljak, Montenegro.Zabljak is surrounded by twe…
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