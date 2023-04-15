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Купить вилла в Община Жабляк, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Pitomine, Черногория
Вилла 6 спален
Pitomine, Черногория
8 ванных комнат 800 м²
€ 1,200,000
Строительство виллы находится в стадии завершения черновых работ. Все постройки легальны: ес…

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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