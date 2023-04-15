Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Жабляк
Дома
Купить дом в Община Жабляк, Черногория
Жабляк
40
Дом
Очистить
50 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
82 м²
€ 136,000
NUM 5137 Продается дом на севере Черногории, в городе Забляк. Дом расположен недалеко от…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
82 м²
€ 136,000
На продажу предлагается дом на севере Черногории, в городе Жабляк. Дом расположен рядом с ц…
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
82 м²
€ 115,000
На продажу предлагается дом на севере Черногории, в городе Жабляк. Дом расположен в километ…
Шале 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 63,000
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
Дом 5 спален
Жабляк, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 148,000
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
Дом
Жабляк, Черногория
€ 160,000
Дом с 3 апартаментами рядом с горнолыжным центром в Жабляке, Мотички Гай 3-х этажный дом с …
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 90,000
Двухэтажный дом в Жабляке, Ковачка долина Дом площадью 84 м2. Участок 300 м2, обнесен…
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 95,000
Дом в небольшой роще вблизи Жабляка Меблированный семейный дом с тремя спальнями в Жабляк…
Дом 4 спальни
Pasina voda, Черногория
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 3
€ 81,000
Крошечный стиль компактного дома на 3 уровнях. В доме 4 спальни, 2 ванные комнаты общей площ…
Дом 2 спальни
Pasina voda, Черногория
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 3
€ 126,500
Этот дом продается как действующий бизнес по аренде, дом имеет разрешение как туристический …
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 130,000
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
Дом 1 спальня
Ковачка долина, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 110,000
Большой деревянный дом открытой планировки 140 м2 на 2 уровнях продается в Забляке, Черногор…
Шале 1 спальня
Virak, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
Количество этажей 2
€ 40,000
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 160,000
This two-storey house has an area of 100 m2 and a land plot of 258 m2. The house is locat…
Дом 2 спальни
Virak, Черногория
2 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 2
€ 180,000
This Ski House is 97 m2 + 2 terraces and on a plot of 300 m2. It is in a great location rig…
Дом 2 спальни
Ковачка долина, Черногория
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 3
€ 45,000
Family ceramic-monolithic 102 m2 house in 3 levels is on sale in lovely area Kovacka D…
Дом
Жабляк, Черногория
90 м²
€ 60,000
КОМФОРТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 90М2 В СОСНОВОМ ЛЕСУ В ЖАБЛЯКЕ Продаются два двухквартирных дома…
Дом 4 спальни
Ковачка долина, Черногория
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 2
€ 91,000
This is a very comfortable family house in nestled in a forest area, just 3 km from the cent…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 180,000
Лыжный дом в прекрасном месте недалеко от Жабляка. Продается дом 97 м2 + 2 террасы, на учас…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 120,000
Крепкий дом в долине с летней кухней в Жабляке. Продается одноэтажный дом общей площадью 75…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 148,000
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
Дом
Жабляк, Черногория
84 м²
€ 81,000
Небольшой дом в 3-х уровнях, 4+1, 84 м2 недалеко от Жабляка. Продается стильный и компактны…
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 127,000
Туристический дом в 3-х уровнях недалеко от Жабляка. Дом продается как действующий арендный…
Дом
Жабляк, Черногория
600 м²
€ 310,000
Отель 600м2 рядом с горнолыжным центром (серая стадия строительства) в Жабляке. Продается ж…
Дом
Жабляк, Черногория
270 м²
€ 220,000
Комплекс из 3-х деревянных домов с 2-мя банями в Жабляке. Три дома построены на участке 878…
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
5 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 158,000
Большой семейный дом общей площадью 190м2 с 4 спальнями, гаражом, террасой и камином выставл…
Дом
Жабляк, Черногория
210 м²
€ 205,000
Многоквартирный дом 210м2 в центре Жабляка Готовый арендный дом с 3 отдельными квартирами, …
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 250,000
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
Дом
Жабляк, Черногория
248 м²
€ 300,000
Единицы: 8 Парковочных мест: 8 Этот просторный дом расположен в районе Мотички Гай, по пути …
Дом
Жабляк, Черногория
75 м²
€ 371,000
Жилье в Жабляке, состоящее из 6 домов, общей площадью участка 1400м2. Участок расположен на …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты