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Купить шале с видом на горы в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
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1 объект найдено
Шале 1 спальняв Virak, Черногория
Шале 1 спальня
Virak, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

недорогая
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