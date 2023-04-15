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Купить квартиру с видом на горы в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,000
Квартира в новостройке недалеко от центра Жабляка Квартира пустая, только после строитель…
Квартира 2 спальнив Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 127,800
Современная квартира с видом на горы в центре Жабляка. Продается качественная новая кварт…
Квартира 1 спальняв Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 69,000
Отличная квартира в самом центре Жабляка. Расположена квартира на третьем этаже. Окна вых…
Квартира 1 спальняв Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 70,000
Двухуровневая квартира в шикарной локации, по пути к Черному озеру. Площадь квартиры 51м2…

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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