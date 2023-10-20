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Дома в Вирпазар, Черногория

5 объектов найдено
Дом 1 спальня в Вирпазар, Черногория
Дом 1 спальня
Вирпазар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Код объекта - 4.27.11.11920Одноэтажный дом с участком в Вирпазаре недалеко от Бара. Характ…
€45,000
Дом 1 комната в Вирпазар, Черногория
Дом 1 комната
Вирпазар, Черногория
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Одноэтажный дом с участком в Вирпазаре Площадь дома 44м2. Площадь земельного участка 150м2…
€45,000
Дом 4 комнаты в Вирпазар, Черногория
Дом 4 комнаты
Вирпазар, Черногория
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Участок с каменным домом расположен в поселке Дупило, недалеко от Вирпазара и Скадарского оз…
€53,000
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Вирпазар, Черногория
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Вирпазар, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Небольшой домик в Вирпазаре, Бар Одноэтажный дом площадью 44м2. Площадь земельного участка …
€45,000
Дом 4 комнаты с Spalni в Вирпазар, Черногория
Дом 4 комнаты с Spalni
Вирпазар, Черногория
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Вилла в Вирпазар с виноградником и частной винодельней. Вилла с виноградниками в уникально…
€270,000
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