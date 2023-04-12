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Купить вилла с бассейном в Черногории

Тиват
63
Прчань
48
Котор
29
Будва
23
Херцег-Нови
21
Доброта
20
Пераст
17
Zelenika-Kuti
13
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73 объекта найдено
Виллав Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 472 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Вилла 4 спальнив Morinj, Черногория
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке  Вилла находится на территорию современ…
Вилла 6 спаленв durasevici, Черногория
Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
6 ванных комнат 558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 4 спальнив Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
5 ванных комнат
€ 750,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 2 спальнив Крашичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 530,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 4 спальнив Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Вилла располагается в пешей доступности до продуктового магазина, ресторанов и пляжа. Ухожен…
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 211 м² 3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Вилла 4 ванныхв Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальнив Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4 ванных комнат
€ 800,000
Семейная трехэтажная вилла на 2 линии моря с панорамными видами и большим, ухоженным участко…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Вилла 9 ванныхв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 ванных
Свети-Стефан, Черногория
9 ванных комнат
Цена по запросу
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Вилла 4 ванныхв Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
Вилла 8 спаленв Шушань, Черногория
Вилла 8 спален
Шушань, Черногория
420 м²
Цена по запросу
Bar, Zeleni Pojas – Three-storey villa in the heart of the Bar Riviera for sale   This nicel…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 ванных комнат 490 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Вилла с видом на море, на продажу Эта вилла построена из высококачественных …
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 5 ванныхв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
Вилла 4 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Вилла 8 спаленв Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…

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