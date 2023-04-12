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Черногория
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Черногории
Бар
82
Свети-Стефан
78
Тиват
63
Прчань
48
Котор
29
Будва
23
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Пераст
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Биела
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80 объектов найдено
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Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат
8 ванных комнат
550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат
5 ванных комнат
440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Вилла 4 спальни
Шушань, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Мы предлагаем потрясающую современную виллу с круглогодичным обслуживанием для вашего комфор…
Вилла 4 спальни
Шушань, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 525,000
Потрясающая совершенно новая роскошная вилла с невероятным видом на море и горы стала доступ…
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