Купить вилла с бассейном в Утеха, Черногория

Вилла 5 спален Утеха, Черногория 8 Количество комнат 4 ванных комнат 420 м² Количество этажей 3

€ 1,250,000

Вилла 420м2 на берегу моря – 10 м от моря и небольшого галечного пляжа – 5 (7) спальни – 5 в…