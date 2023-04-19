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Купить недвижимость с видом на море в Утеха, Черногория

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Утеха, Черногория
Вилла 5 спален
Утеха, Черногория
8 Количество комнат 4 ванных комнат 420 м² Количество этажей 3
€ 1,250,000
Вилла 420м2 на берегу моря – 10 м от моря и небольшого галечного пляжа – 5 (7) спальни – 5 в…

Параметры недвижимости в Утеха, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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