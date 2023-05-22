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Дома с видом на горы в Ульцинь, Черногория

1 объект найдено
Дом 12 комнат в Ульцинь, Черногория
Дом 12 комнат
Ульцинь, Черногория
Комнаты 12
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом, расположенный на просторном земельном участ…
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