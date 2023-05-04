Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Ульцинь
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Ульцинь, Черногория

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 90,228
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 98,500
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 78,750
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 127,200
Realting.com
Перейти