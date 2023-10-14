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Жильё с бассейном в Община Ульцинь, Черногория

Ульцинь
26
Круче
12
1 объект найдено
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Круче, Черногория
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Круче, Черногория
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
€550,000

Типы недвижимости в Община Ульцинь

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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