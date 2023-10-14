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Дома с видом на море в Община Ульцинь, Черногория

Круче
12
Ульцинь
9
5 объектов найдено
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Круче, Черногория
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
Дом 5 спален с видом на море, с двором, с Parking Garage в Круче, Черногория
Дом 5 спален с видом на море, с двором, с Parking Garage
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 327 м²
Ulcinj, Kruce – House close to the sea for sale This house is located in the village of Kruc…
Цена по запросу
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Круче, Черногория
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Круче, Черногория
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
€550,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в Круче, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Круче, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Трехэтажная вилла 232 м2 с бассейном находится в поселке Круча на третей линии от моря.На пе…
€321,000

Типы недвижимости в Община Ульцинь

виллы

Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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