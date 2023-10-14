Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Ульцинь
  5. Дома

Дома с видом на горы в Община Ульцинь, Черногория

Круче
12
Ульцинь
9
2 объекта найдено
Дом 12 комнат с видом на горы в Ульцинь, Черногория
Дом 12 комнат с видом на горы
Ульцинь, Черногория
Комнаты 12
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом, расположенный на просторном земельном участ…
€345,000
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Круче, Черногория
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Община Ульцинь

виллы

Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти