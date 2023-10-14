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Квартиры с видом на море в Община Ульцинь, Черногория

Ульцинь
17
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
€125,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается квартира общей площадью 67 м2. Квартира расположена на втором этаже в новом доме в…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивная трехкомнатная квартира в прекрасном месте Пиньес, Улциньской Ривьеры.Здание рас…
€98,500
Квартира 1 спальня с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается элитная двухкомнатная квартира с видом на море в самом привлекательном поселке Пин…
€78,750

Типы недвижимости в Община Ульцинь

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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