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Купить таунхаус с бассейном в Черногории

Бар
6
Прчань
4
Тиват
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Котор
3
Свети-Стефан
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Доброта
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Подгорица
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…

Параметры недвижимости в Черногории

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