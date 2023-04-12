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Купить таунхаус с видом на море в Черногории

Бар
6
Прчань
4
Тиват
4
Котор
3
Свети-Стефан
3
Будва
2
Доброта
1
Подгорица
1
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7 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Таунхаус 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 518,318
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Таунхаус 3 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…

Параметры недвижимости в Черногории

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с бассейном
недорогая
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