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Купить таунхаус с видом на горы в Черногории

Бар
6
Прчань
4
Тиват
4
Котор
3
Свети-Стефан
3
Будва
2
Доброта
1
Подгорица
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…

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