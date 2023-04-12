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Купить таунхаус в Черногории

Бар
6
Прчань
4
Тиват
4
Котор
3
Свети-Стефан
3
Будва
2
Доброта
1
Подгорица
1
Таунхаус В архив
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33 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Таунхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 225,000
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …
Таунхаус 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 518,318
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Таунхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 225,000
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …
Таунхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
70 м²
€ 210,000
На продажу предлагается дом типа Таунхаус на берегу моря, неподалёку от города Тиват в город…
Таунхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
70 м²
€ 210,000
NUM 4971 На продажу предлагается таунхаус типа дома на берегу моря, недалеко от города Тиват…
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Таунхаус 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Таунхаус 5 спален
Сутоморе, Черногория
120 м²
€ 180,000
Продается таунхаус в Сутоморе. Дом состоит из 3 соединенных домов, 2 из которых продаются. …
Таунхаус 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Таунхаус 5 спален
Сутоморе, Черногория
120 м²
€ 180,000
NUM 4851 Townhouse for sale in Sutomore. The house consists of 3 connected houses, 2 of w…
Таунхаус 2 спальнив Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко от Котора…
Таунхаус 2 спальнив Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
NUM 4821 Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко …
Таунхаус 3 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бар, Черногория
205 м²
€ 195,000
Продается двухэтажный дом в Шушань. Площадь дома 205м2, площадь двора 134м2, площадь участк…
Таунхаус 3 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бар, Черногория
205 м²
€ 195,000
NUM 4749 Продается двухэтажный дом в Сусандже. Площадь дома составляет 205м2, площадь двора…
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
Двухэтажный таунхаус на первой линии в Доброте, город Котор. Площадь Таунхауса соста…
Таунхаус 3 спальнив Бигово, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
120 м²
€ 395,000
NUM 4577 Комфортабельный таунхаус на продажу в закрытом районе, недалеко от городов Тиват…
Таунхаус 3 спальнив Бигово, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
120 м²
€ 395,000
Продаётся комфортный таунхаус на закрытой территории, недалеко от городов Тиват и Котор. Пл…
Таунхаус 9 спаленв Пржно, Черногория
Таунхаус 9 спален
Пржно, Черногория
320 м²
€ 450,000
NUM 941 В тихом районе Будва Ривьера продается часть дома ( таунхаус ), общая площадь котор…
Таунхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Котор, Черногория
72 м²
€ 195,000
NUM 715 Ораховац - небольшая красивая деревня, расположенная недалеко от Пераста и Котора, …
Таунхаус 2 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Бар, Черногория
131 м²
€ 156,000
NUM 2171 Комфортабельный таунхаус на продажу с прекрасным видом на горы. Таунхаус имеет пло…
Таунхаус 4 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Будва, Черногория
219 м²
€ 245,000
NUM 2901 Продается комфортабельный двухэтажный дом с прекрасным видом на город и горы, рас…
Таунхаус 4 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Бар, Черногория
108 м²
€ 45,000
NUM 3167 Трехэтажный таунхаус на продажу в Сусандже, городе Бар. Дом имеет общую площадь 1…
Таунхаус 5 спаленв Будва, Черногория
Таунхаус 5 спален
Будва, Черногория
476 м²
€ 586,000
NUM 2803 Таунхаус на продажу в Будве. Площадь таунхауса составляет 476 м2. Таунхаус распол…
Таунхаус 3 спальнив Суторина, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Суторина, Черногория
126 м²
€ 350,000
NUM 3833 Современный таунхаус в Лучичи, Герцег Нови. Площадь дома составляет 126 м2, а пл…
Таунхаус 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Сутоморе, Черногория
200 м²
€ 230,000
NUM 4445 Трехэтажный дом с панорамным видом в Сутоморе. Площадь дома составляет 200 м2, …
Таунхаус 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Сутоморе, Черногория
200 м²
€ 230,000
Трехэтажный дом с панорамным видом в Сутоморе. Площадь дома 200 м2, площадь участка 221 м…
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Таунхаус 3 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…

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