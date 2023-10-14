Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Топла
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Топла, Черногория

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти