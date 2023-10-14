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Виллы с видом на горы в Топла, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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