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Жильё с видом на горы в Топла, Черногория

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 3 Этаж
€ 350,000
Эта потрясающая квартира состоит из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, двух…

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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