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Дома с видом на море в Топла, Черногория

виллы
8
12 объектов найдено
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом в Топла, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Дом с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови  Участок 512м2 от…
€735,000
Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
Дом 4 спальни с видом на море в Топла, Черногория
Дом 4 спальни с видом на море
Топла, Черногория
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
€240,000
Дом 7 спален с видом на море в Топла, Черногория
Дом 7 спален с видом на море
Топла, Черногория
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Красивый дом с захватывающим дух панорамным видом на море, Которский залив и город продается…
€535,000
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
D2-1071. Комфортабельная вилла Нелица в Поди Герцег Нови. Продается вилла Нелица в Поди Герц…
€385,000
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
Дом 5 спален с видом на море в Топла, Черногория
Дом 5 спален с видом на море
Топла, Черногория
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Очень хороший дом, два этажа с удобной мансардой, в городе Герцег-Нови. Этот город основан в…
€370,000

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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