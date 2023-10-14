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12 объектов найдено
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
2
100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
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Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
6
4
300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
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Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512м2 от…
€735,000
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Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
6
380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни с видом на море
Топла, Черногория
4
122 м²
2
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
€240,000
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Дом 7 спален с видом на море
Топла, Черногория
7
350 м²
2
Красивый дом с захватывающим дух панорамным видом на море, Которский залив и город продается…
€535,000
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Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
200 м²
1/2
D2-1071. Комфортабельная вилла Нелица в Поди Герцег Нови. Продается вилла Нелица в Поди Герц…
€385,000
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
2
120 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Дом 5 спален с видом на море
Топла, Черногория
5
250 м²
Очень хороший дом, два этажа с удобной мансардой, в городе Герцег-Нови. Этот город основан в…
€370,000
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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