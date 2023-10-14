Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Топла
  5. Дома

Дома с видом на горы в Топла, Черногория

виллы
8
4 объекта найдено
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом в Топла, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти