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24 объекта найдено
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
2
100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
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Вилла
Топла, Черногория
540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
6
4
300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
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Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512м2 от…
€735,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
6
380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море
Топла, Черногория
4
122 м²
2
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
€240,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с видом на море
Топла, Черногория
7
350 м²
2
Красивый дом с захватывающим дух панорамным видом на море, Которский залив и город продается…
€535,000
Рекомендовать
Дом 9 спален
Топла, Черногория
9
378 м²
NUM 3714 Современный дом в Савине. Площадь дома составляет 378 м2, а площадь участка - 330…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
200 м²
1/2
D2-1071. Комфортабельная вилла Нелица в Поди Герцег Нови. Продается вилла Нелица в Поди Герц…
€385,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
2
120 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
3
3
529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
4
4
372 м²
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
6
2
200 м²
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с Panoramic
Топла, Черногория
5
5
235 м²
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом
Топла, Черногория
3
4
220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с двором
Топла, Черногория
5
3
240 м²
Продается двухэтажный дом в районе Топла, Боко-Которской бухты.Дом общей площадью 240 м2. На…
€305,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с террасой
Топла, Черногория
6
3
196 м²
Просторный дом в Герцег Нови.Дом площадью 196 м2 на участке 230 м2 находится в 500 метрах от…
€250,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с подвалом
Топла, Черногория
5
2
162 м²
Отличный, полностью меблированный дом в Герцен-Нови. Дом состоит из двух этажей, на первом э…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с подвалом
Топла, Черногория
6
6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
€3,25 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море
Топла, Черногория
5
250 м²
Очень хороший дом, два этажа с удобной мансардой, в городе Герцег-Нови. Этот город основан в…
€370,000
Рекомендовать
Дом 10 спален с террасой
Топла, Черногория
10
260 м²
Великолепный теплый дом в медитеранском стиле 220 кв. м плюс 40 кв. м террасы в Герцег Нови …
€640,000
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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