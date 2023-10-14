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Дома в Топла, Черногория

виллы
8
24 объекта найдено
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
Вилла в Топла, Черногория
Вилла
Топла, Черногория
Площадь 540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом в Топла, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
Дом с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови  Участок 512м2 от…
€735,000
Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
Дом 4 спальни с видом на море в Топла, Черногория
Дом 4 спальни с видом на море
Топла, Черногория
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
€240,000
Дом 7 спален с видом на море в Топла, Черногория
Дом 7 спален с видом на море
Топла, Черногория
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Красивый дом с захватывающим дух панорамным видом на море, Которский залив и город продается…
€535,000
Дом 9 спален в Топла, Черногория
Дом 9 спален
Топла, Черногория
Количество спален 9
Площадь 378 м²
NUM 3714 Современный дом в Савине. Площадь дома составляет 378 м2, а площадь участка - 330…
€1,80 млн
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
D2-1071. Комфортабельная вилла Нелица в Поди Герцег Нови. Продается вилла Нелица в Поди Герц…
€385,000
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
€1,10 млн
Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Цена по запросу
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с Panoramic в Топла, Черногория
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с Panoramic
Топла, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
€980,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом
Топла, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
€1,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с двором в Топла, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с двором
Топла, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается двухэтажный дом в районе Топла, Боко-Которской бухты.Дом общей площадью 240 м2. На…
€305,000
Дом 6 спален с террасой в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Просторный дом в Герцег Нови.Дом площадью 196 м2 на участке 230 м2 находится в 500 метрах от…
€250,000
Дом 5 спален с подвалом в Топла, Черногория
Дом 5 спален с подвалом
Топла, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Отличный, полностью меблированный дом в Герцен-Нови. Дом состоит из двух этажей, на первом э…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с подвалом в Топла, Черногория
Вилла 6 спален с подвалом
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
€3,25 млн
Дом 5 спален с видом на море в Топла, Черногория
Дом 5 спален с видом на море
Топла, Черногория
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Очень хороший дом, два этажа с удобной мансардой, в городе Герцег-Нови. Этот город основан в…
€370,000
Дом 10 спален с террасой в Топла, Черногория
Дом 10 спален с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 10
Площадь 260 м²
Великолепный теплый дом в медитеранском стиле 220 кв. м плюс 40 кв. м террасы в Герцег Нови …
€640,000

Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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