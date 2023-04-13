Купить вилла с бассейном в Тиват, Черногория

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14 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
490 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Вилла с видом на море, на продажу Эта вилла построена из высококачественных …
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
185 м²
€ 419,000
Роскошная, отдельно стоящая вилла в тихом районе Тивата, в 5 минутах езды от аэропорта, в 10…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 650,000
Предлагаем выгодную покупку на этапе строительства, виллу в Тивате в 500 метрах от моря.Кажд…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
€ 850,000
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
434 м²
€ 1,200,000
К продаже предлагается потрясающая вилла, которая находится в тихом районе недалеко от Тиват…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
240 м²
€ 800,000
Тиват, Кава — Современная новая вилла с великолепным видом на залив и острова Тивата на прод…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Тиват, Кава – Роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на залив на продажу Это прост…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
180 м²
€ 695,000
Тиват, Доня Ластва — Вилла в средиземноморском стиле, три спальни, с бассейном на продажу …
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