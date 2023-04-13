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Купить вилла с видом на море в Тиват, Черногория

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35 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла 6 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7 Количество комнат 5 ванных комнат 342 м² Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 472 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальнив Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
220 м²
€ 700,000
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
480 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
300 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Вилла 4 ванныхв Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Вилла 4 ванныхв Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 ванных комнат 490 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Вилла с видом на море, на продажу Эта вилла построена из высококачественных …
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
351 м²
€ 1,900,000
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
185 м²
€ 419,000
Площадь  185 кв.м. Площадь участка 533 кв.м. Спален: 2 Ванных комнат: 2
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
170 м²
€ 530,000
Трёхэтажный дом в центре Тивата. Площадь дома: 147+23 кв.м. Площадь участка: 405 кв.м. С…
Вилла 6 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 880,000
Вилла в 50 метрах от пляжа, с красивыми видами на Тиватский залив. В нескольких минутах …
Вилла 8 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 8 спален
Тиват, Черногория
403 м²
€ 1,200,000
Вилла с бассейном и гостевым домом на 1 линии моря, с красивыми видами на море, в тихом …
Вилла 6 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
350 м²
€ 630,000
Вилла состоит из трех этажей; на каждом этаже имеется отдельный апартамент с 2 спальнями…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
371 м²
€ 890,000
Комфортная и  стильная вилла для ценителей приватности. Бассейн и сауна. Тихий район ряд…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
240 м²
€ 697,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
105 м²
€ 954,000
В районе фешенебельного Порто Монтенегро (г. Тиват) на самом берегу Бока-которского зали…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
390 м²
€ 1,200,000
Эта вилла  в г. Тиват - трехэтажный, современный особняк с 5 спальнями, отдельным гостев…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
280 м²
€ 1,000,000
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 185 м²
€ 419,000
Роскошная, отдельно стоящая вилла в тихом районе Тивата, в 5 минутах езды от аэропорта, в 10…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 650,000
Предлагаем выгодную покупку на этапе строительства, виллу в Тивате в 500 метрах от моря.Кажд…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
€ 850,000
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
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