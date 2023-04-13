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Купить вилла с видом на горы в Тиват, Черногория

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10 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Богишичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Вилла 5 комнатв Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 5 ванных комнат 490 м²
Цена по запросу
Вилла A ( верхняя вилла ):   Жилая площадь: 351м2 ( 490м2 с нижним цокольным этажом )…
Вилла 2 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 2 комнаты
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 185 м²
€ 419,000
Площадь: 185 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 + 1 Расстояние до моря: 2 км   Недавн…
Вилла 3 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
Цена по запросу
Двухэтажная роскошная вилла площадью 170 м2 с бассейном размером 3х12,5 м на первой линии к …
Вилла 9 комнатв Тиват, Черногория
Вилла 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 11 ванных комнат 676 м²
Цена по запросу
Общая площадь: 676м2 Площадь участка 1: 348м2 Секция 2 площадь: 248м2 Площадь участка: 96…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 248 м²
€ 480,000
Трехэтажная, просторная вилла с 5 спальнями, большим бассейном, садиком со средиземноморской…
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