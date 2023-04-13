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Купить виллу в Тивате, Черногория

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64 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Вилла 2 спальнив Богишичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла 7 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
378 м²
€ 1,700,000
Вилла с 7 апартаментами в Тивате на первой линии моря с правом пользования частным пляжем. …
Вилла 6 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7 Количество комнат 5 ванных комнат 342 м² Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
472 м²
€ 2,000,000
Эксклюзивная современная вилла с видом на море в Тивате. Площадь дома 472 м2, а площадь уча…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
490 м²
€ 2,500,000
Эксклюзивная современная вилла с видом на море в Тивате. Площадь дома 490 м2, а площадь учас…
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видами на море и знаменитую марину Porto Mo…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 472 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальнив Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
220 м²
€ 700,000
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 533 м² Количество этажей 2
€ 429,000
Villa for sale Tivat 185 sqm in size 533 sqm plot Pool and private parking Amazi…
Вилла 4 спальнив Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни
Градиошница, Черногория
4 ванных комнат 290 м²
€ 1,200,000
Новая вилла площадью 290м2 на участке площадью 834м2 состоит из двух этажей. На первом этаже…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат 230 м²
€ 650,000
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
312 м²
Цена по запросу
NUM 4684 Современная вилла с нереальным и уникальным видом на море и Порто Черногория. Вилл…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
312 м²
Цена по запросу
Современная вилла с нереальным и неповторимым видом на море и Порто Монтенегро. Вилла расп…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
480 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
300 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
283 м²
€ 750,000
NUM 2346 Stunning villa for sale in Krasici, a suburb of Tivat, with a total area of 283 …
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Вилла 4 ванныхв Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 5 комнатв Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 5 ванных комнат 490 м²
Цена по запросу
Вилла A ( верхняя вилла ):   Жилая площадь: 351м2 ( 490м2 с нижним цокольным этажом )…
Вилла 2 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 2 комнаты
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 185 м²
€ 419,000
Площадь: 185 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 + 1 Расстояние до моря: 2 км   Недавн…
Вилла 3 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
Цена по запросу
Двухэтажная роскошная вилла площадью 170 м2 с бассейном размером 3х12,5 м на первой линии к …
Вилла 3 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 599,000
Тиват, Красичи - роскошь, недавно построенная вилла, в 10 метрах от моря Жилая площадь: 150…
Вилла 4 комнатыв Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла на первой линии к морю, в Красичи, муниципалитет Тиват, на южном берегу зали…
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