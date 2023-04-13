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Купить таунхаус с бассейном в Тиват, Черногория

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Таунхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
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