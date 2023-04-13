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Черногория
Община Тиват
Тиват
Купить недвижимость с бассейном в Тиват, Черногория
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79 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
32 м²
3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
29 м²
3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 155,000
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 160,000
Просторная, светлая квартира с 1 спальней в малоквартирном доме в тихом и красивом районе Ти…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 220,800
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 168,000
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 305,000
К продаже предлагается одна из лучших квартир с двумя спальнями в новом доме «Tivatska Oaza»…
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
Дом 5 ванных
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
€ 470,000
Дом, общей площадью 340 м2, разделен на 5 независимых жилых единиц, расположенных на двух эт…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Светлая, солнечная квартира с 1 спальней и видом на море и город в районе Кава, Тиват. Кварт…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Небольшая, уютная квартира с 1 спальней в центре Тивата и в 3-5 минутах до пляжа. Есть парко…
Дом 3 ванных
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 470,000
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых —…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Продается элитная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь квартиры 109м2, расположена на…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 235,000
Очень просторная квартира с 2 спальнями и панорамным видом на Порто-Монтенегро и море. Совре…
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 287,000
Новый дом на завершающей стадии строительства; сдача — ноябрь 2022 года. Дом располагается в…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 265,000
Семейный дом в тихом районе Тивата — идеальный вариант для собственного проживания и для сда…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 310,000
Современно оформленная квартира с отдельной спальней и видом на внутреннюю площадь Порто-Мон…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
Предлагаем вашему вниманию две шикарные виллы в Тивате. Виллы будут готовы к заселению осень…
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Дом 6 комнат
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Новая, роскошная вилла с прекрасным видом на Тиватский залив. Вилла находится недалеко от аэ…
Дом
Тиват, Черногория
Количество этажей 3
€ 715,000
Предлагаем таунхаусы в клубном жилом поселке Тивате, в районе Донья Ластва. В комплексе вс…
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
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