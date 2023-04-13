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Купить квартира-студия в Тиват, Черногория

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2 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Тиват, Черногория
Студия 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 22 м² 2/3 Этаж
€ 95,000
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
Студияв Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Этот проект будет разработан в Думидране, в Тивате, на расстоянии всего 500м от набережной, …
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