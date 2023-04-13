Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Тиват

Купить недвижимость с видом на море в Тиват, Черногория

289 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 949,000
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 650,000
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 80 м2 (…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 73 м²
€ 750,000
Квартира расположена в самом сердце Порто Черногории - место вашего воображения, воплощенное…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 88 м²
€ 340,000
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
143 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
230 м²
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 3/4 Этаж
€ 250,000
Я продаю двухкомнатную квартиру в новом здании общей площадью 106 м2 ( 75 м2 жилой площади +…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 32 м² 3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 29 м² 3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Дом 3 спальнив Богишичи, Черногория
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат 410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
83 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
127 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 161,000
A5-283. Двухкомнатная квартира в Сельяново, ТиватПродается квартира находится в Тивате, Селя…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спаленв Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Пентхаус 1 спальняв Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 256,043
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 240,169
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
80 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1 Этаж
€ 116,446
А5-272. Новый комплекс в Донья Ластва, ТиватНачало продаж - на этапе начального строительств…
Дом 3 спальнив Лепетане, Черногория
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
Realting.com
Перейти