Купить дом с бассейном в Тиват, Черногория

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Черногория
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41 объект найдено
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Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
Дом 5 ванных
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
€ 470,000
Дом, общей площадью 340 м2, разделен на 5 независимых жилых единиц, расположенных на двух эт…
Дом 3 ванных
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 470,000
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых —…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 265,000
Семейный дом в тихом районе Тивата — идеальный вариант для собственного проживания и для сда…
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
Предлагаем вашему вниманию две шикарные виллы в Тивате. Виллы будут готовы к заселению осень…
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Дом 6 комнат
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Новая, роскошная вилла с прекрасным видом на Тиватский залив. Вилла находится недалеко от аэ…
Дом
Тиват, Черногория
Количество этажей 3
€ 715,000
Предлагаем таунхаусы в клубном жилом поселке Тивате, в районе Донья Ластва. В комплексе вс…
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Дом 6 комнат
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
217 м²
€ 390,000
К продаже предлагаются два новых дома, каждый площадью 217 м2, на участке 410 метров. На т…
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
Рады предложить вам — два уютных, семейных дома с тремя спальнями и общим бассейном в тихом …
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Вашему вниманию представляем двухэтажную небольшую виллу в Тивате и гостевого дома. Прилегаю…
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
Дом 13 ванных
Тиват, Черногория
13 ванных комнат
€ 1,500,000
Новый дом с 10 апартаментами в самом центре Тивата — отлично для арендного бизнеса.Структура…
Дом
Тиват, Черногория
185 м²
2 Этаж
€ 419,000
Черногория, Которский залив — Новый, раскошный дом с бассейном и видом на море в Кавач Этот …
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
490 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Вилла с видом на море, на продажу Эта вилла построена из высококачественных …
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 585,684
Элитный, эксклюзивный жилой комплекс в традиционном средиземноморском стиле с элементами мод…
Дом 4 ванных
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 350,000
Новый, трехэтажный дом с панорамными видами на море и Тиват. Центр города — в 5 минутах езды…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
90 м²
€ 185,000
Отличное решение для большой семьи — целый этаж частного дома всего в 20 метрах от чудесного…
Дом 4 комнаты
Тиват, Черногория
4 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Предлагается новая суперсовременная двухэтажная вилла с красивым видом на море в Тивате. На …
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
185 м²
€ 419,000
Роскошная, отдельно стоящая вилла в тихом районе Тивата, в 5 минутах езды от аэропорта, в 10…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
€ 650,000
Предлагаем выгодную покупку на этапе строительства, виллу в Тивате в 500 метрах от моря.Кажд…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
€ 850,000
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
180 м²
€ 245,000
Дом расположен в тихом и красивом месте в пригороде Тивата в окружении оливковых рощ и хвойн…
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