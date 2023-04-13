Купить дом с видом на море в Тиват, Черногория

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Черногория
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Тиват
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Дом
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86 объектов найдено
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Дом 7 спален
Тиват, Черногория
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м²
2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7 Количество комнат
5 ванных комнат
342 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
220 м²
€ 700,000
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
179 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
120 м²
€ 650,000
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
Дом 5 ванных
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
€ 470,000
Дом, общей площадью 340 м2, разделен на 5 независимых жилых единиц, расположенных на двух эт…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
480 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
300 м²
Цена по запросу
Дом 3 ванных
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 470,000
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых —…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
279 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
D2-1081. Продается роскошная меблированная вилла с бассейном и видом на море в Tivat SOLDLux…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
D4-315. Красивая вилла с гостями Дом в Тивате Продается красивая панорамная вилла с гостями …
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 3
€ 880,000
D2-717. Продается супер роскошная вилла у моря в ТиватСупер роскошная вилла у моря Тиватская…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
€ 2,000,000
D2-436. Дом в ТиватеДом с участком в Тивате продается. Площадь участка 874 кв.м., площадь д…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 210,000
D2-1056. Половина дома с видом на море в Тивате Продается половина 3-х этажного здания площа…
Дом 5 спален
Богишичи, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 270,000
D2-1018 . Seaview Three-Storey HouseThree-storey house with stunning views of the Tivat Bay …
Дом 2 спальни
Градиошница, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
219 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
D4-073. Современный дом в Каваце ( Тиват ) В самом сердце Которского залива расположен самый…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
D9-1123. Великолепная вилла в Тивате. Вилла была построена в 2019 году в Тивате, Черногория.…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 265,000
Семейный дом в тихом районе Тивата — идеальный вариант для собственного проживания и для сда…
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 370,000
Предлагается к продаже просторный дом в поселке Маричи 180 кв.м на ухоженном участке 363 кв.…
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