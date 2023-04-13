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Черногория
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Тиват
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Купить квартиру с бассейном в Тиват, Черногория
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38 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
32 м²
3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
29 м²
3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 155,000
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 160,000
Просторная, светлая квартира с 1 спальней в малоквартирном доме в тихом и красивом районе Ти…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 220,800
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 168,000
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 305,000
К продаже предлагается одна из лучших квартир с двумя спальнями в новом доме «Tivatska Oaza»…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Светлая, солнечная квартира с 1 спальней и видом на море и город в районе Кава, Тиват. Кварт…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Небольшая, уютная квартира с 1 спальней в центре Тивата и в 3-5 минутах до пляжа. Есть парко…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Продается элитная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь квартиры 109м2, расположена на…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 235,000
Очень просторная квартира с 2 спальнями и панорамным видом на Порто-Монтенегро и море. Совре…
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 287,000
Новый дом на завершающей стадии строительства; сдача — ноябрь 2022 года. Дом располагается в…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 310,000
Современно оформленная квартира с отдельной спальней и видом на внутреннюю площадь Порто-Мон…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
Квартира 2 спальни
Богишичи, Черногория
2 ванных комнат
193 м²
€ 1,500,000
Тиват, Луштица – Апартамент на бегеру моря в элитном комплексе Элитные апартаменты у моря в …
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 700,000
Просторная, светлая и стильная квартира в резиденции Озана, Порто Монтенегро.Квартира состои…
Квартира
Тиват, Черногория
8 Этаж
€ 327,000
Тиват, Порто Монтенегро – Новоый квартал Boka Place, апартаменты на продажу в объекте Остро …
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 484,432
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 183,285
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
Пентхаус 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 145,000
Квартира с 1 спальней в самом сердце Тивата — в комплексе Trg Magnolija. Квартира располагае…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 500,000
Очень уютный апартамент высокого класса в известном Порто-Монтенегро — современном порт-комп…
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
149 м²
€ 1,131,000
Тиват Порто Мотенегро Этот красивый отель на набережной по проекту компании ReardonSmith A…
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 129 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 3Прос…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 1,100,000
Просторная, меблированная квартира с 2 спальнями и невероятными, панорамными видами на море …
Квартира
Тиват, Черногория
€ 443,000
Тиват, Порто Монтенегро — Роскошные апартаменты в Aqua Residences. Цены Здание Aqua, новое к…
Квартира
Тиват, Черногория
€ 243,000
Тиват, Опатово – Апартаменты люкс на первой линии моря с швартовкой на продажу Жилой бутик к…
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