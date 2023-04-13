Апартаменты в Тивате, Черногория — хороший вариант для инвестирования и повседневной жизни

Черногория славится своими курортами. Один из них — Тиват — располагается на побережье живописного Которского залива и считается одним из наиболее перспективных и быстрорастущих населенных пунктов страны. Апартаменты в Тивате приобретают местные жители и граждане других стран. Недвижимость в городе становится привлекательным объектом для инвестирования.

Чем знаменит самый маленький муниципалитет Черногории

В городе есть несколько интересных достопримечательностей. Самые популярные из них:

Набережная Пине со старинным трехмачтовым кораблем;

Замок Буча;

Остров Михольска Превлака;

Подводная лодка Heroj и Музей Морского наследия.

После того, как на курорте построили самую роскошную яхт-марину Порто Монтенегро, цена на квартиры в Тивате начала подниматься.

Где купить недвижимость в Тивате

Самые дорогие и престижные апартаменты в Тивате риэлторы предлагают на первой линии вдоль моря. Здесь проводят летние каникулы популярные певцы и киноактеры, политики, аристократы и олигархи. Недвижимость по более демократическим ценам располагается в старой части города или районах, отдаленных от моря и пляжей.

Какие преимущества покупки жилья на курорте в Черногории

Приобретение квартиры в Тивате позволяет получить ВНЖ. Документ предоставляется на год, а потом продлевается любое количество раз. ВНЖ оформляется не только на основного собственника, но и на членов его семьи. Если владелец выставляет объект на продажу, но не покупает взамен новое жилье, ВНЖ не продлевается.