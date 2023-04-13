Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Тиват
  5. Квартиры

Купить квартиру в Тивате, Черногория

Квартира В архив
Очистить
422 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 949,000
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 650,000
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 80 м2 (…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 138,500
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
Квартира 1 комнатав Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1 Количество комнат 43 м²
€ 170,000
Срочно продается квартира в новом комплексе с бассейном в развитом районе Тивата. Площадь кв…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 150 м²
€ 465,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже совершенно нового жилого и…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 51 м²
€ 255,000
Одна спальня, полностью меблированная, и оборудованная квартира в Доня Ластва. Квартира расп…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 83 м²
€ 650,000
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения на роскошном курорте Марина Порто Черногор…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 125 м²
€ 590,000
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 73 м²
€ 750,000
Квартира расположена в самом сердце Порто Черногории - место вашего воображения, воплощенное…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 88 м²
€ 340,000
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 1 комнатав Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1 Количество комнат 36 м²
€ 135,000
Современная квартира, полностью меблированная, в новом комплексе с консьержем, видеонаблюден…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
143 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
230 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 3/4 Этаж
€ 250,000
Я продаю двухкомнатную квартиру в новом здании общей площадью 106 м2 ( 75 м2 жилой площади +…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 32 м² 3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
174 м²
€ 755,000
NUM 4181 Выдающаяся недвижимость на продажу в Тивате, рядом с комплексом Таунхаус. Исследуйт…
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 29 м² 3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
83 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
127 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 242,000
А5-282. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ТиватеПродается новая двухкомнатная кварт…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 161,000
A5-283. Двухкомнатная квартира в Сельяново, ТиватПродается квартира находится в Тивате, Селя…
Пентхаус 1 спальняв Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 256,043
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 240,169
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…

Апартаменты в Тивате, Черногория — хороший вариант для инвестирования и повседневной жизни

Черногория славится своими курортами. Один из них — Тиват — располагается на побережье живописного Которского залива и считается одним из наиболее перспективных и быстрорастущих населенных пунктов страны. Апартаменты в Тивате приобретают местные жители и граждане других стран. Недвижимость в городе становится привлекательным объектом для инвестирования.

Чем знаменит самый маленький муниципалитет Черногории

В городе есть несколько интересных достопримечательностей. Самые популярные из них:

  • Набережная Пине со старинным трехмачтовым кораблем;
  • Замок Буча;
  • Остров Михольска Превлака;
  • Подводная лодка Heroj и Музей Морского наследия.

После того, как на курорте построили самую роскошную яхт-марину Порто Монтенегро, цена на квартиры в Тивате начала подниматься.

Где купить недвижимость в Тивате

Самые дорогие и престижные апартаменты в Тивате риэлторы предлагают на первой линии вдоль моря. Здесь проводят летние каникулы популярные певцы и киноактеры, политики, аристократы и олигархи. Недвижимость по более демократическим ценам располагается в старой части города или районах, отдаленных от моря и пляжей.

Какие преимущества покупки жилья на курорте в Черногории

Приобретение квартиры в Тивате позволяет получить ВНЖ. Документ предоставляется на год, а потом продлевается любое количество раз. ВНЖ оформляется не только на основного собственника, но и на членов его семьи. Если владелец выставляет объект на продажу, но не покупает взамен новое жилье, ВНЖ не продлевается.

Realting.com
Перейти