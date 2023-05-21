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Виллы с бассейном в Община Тиват, Черногория

Тиват
63
Крашичи
46
Радовичи
7
durasevici
3
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29 объектов найдено
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 6 спален в durasevici, Черногория
Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
€ 750,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 2 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 530,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 450,000
Вилла располагается в пешей доступности до продуктового магазина, ресторанов и пляжа. Ухожен…
Вилла 4 ванных в Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 800,000
Семейная трехэтажная вилла на 2 линии моря с панорамными видами и большим, ухоженным участко…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Вилла 4 ванных в Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Вилла с видом на море, на продажу Эта вилла построена из высококачественных …
Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€ 419,000
Роскошная, отдельно стоящая вилла в тихом районе Тивата, в 5 минутах езды от аэропорта, в 10…
Вилла 4 ванных в Крашичи, Черногория
Вилла 4 ванных
Крашичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 850,000
Комфортная вилла «Торино» с 5 спальнями, бассейном и сауной всего в 2 минутах от пляжа.Комфо…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Цена по запросу
«Совершенство» — роскошная вилла на первой линии моря, которая была построена в 2014 году. В…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
€ 1,550,000
Вилла построена в 2018 году, в уникальном и очень красивом месте побережья полуострова Лушти…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€ 650,000
Предлагаем выгодную покупку на этапе строительства, виллу в Тивате в 500 метрах от моря.Кажд…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
€ 850,000
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€ 1,000,000
Вилла  построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 834 м2. Площадь в…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 734 м2. Площадь виллы 2…
Вилла 6 спален в Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
€ 1,200,000
К продаже предлагается потрясающая вилла, которая находится в тихом районе недалеко от Тиват…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 800,000
Тиват, Кава — Современная новая вилла с великолепным видом на залив и острова Тивата на прод…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€ 695,000
Тиват, Доня Ластва —  Вилла в средиземноморском стиле, три спальни, с бассейном на продажу  …
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
€ 1,750,000
Тиват, Крашичи — Новая вилла на берегу моря на продажу Вилла площадью 420м² построена в 2018…
Вилла 1 ванная в Радовичи, Черногория
Вилла 1 ванная
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 297,000
Тиват , Луштица бэй — Полдажа апартаментов в кондо-отеле на набережной в элитном комплексе. …
Вилла 3 спальни в Радовичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 540 м²
€ 2,800,000
Описание С гордостью представляем вам одну из пяти изысканных вилл, которые являются уникаль…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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